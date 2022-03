Perde il controllo e si schianta sul guardrail

Il guidatore è stato soccorso dai volontari della Misericordia di Antignano giunti sul posto con un'ambulanza dalla vicina sede di via Mondolfi

Mediagallery

Un uomo di circa 50 anni ha perso il controllo della sua Fiat 500 sulla quale viaggiava all’altezza del Maroccone intorno all’ora di pranzo di mercoledì 30 marzo. La sua auto si è andata a schiantare sul guardrail a fianco della carreggiata. Ingenti i danni all’autovettura. Il guidatore è stato invece soccorso dai volontari della Misericordia di Antignano giunti sul posto con un’ambulanza dalla vicina sede di via Mondolfi. Il ferito è stato trasportato per accertamenti all’ospedale di Livorno dove è sopraggiunto con un codice giallo dovuto ai traumi riportati nell’impatto. Sul luogo del sinistro stradale è sopraggiunta anche la polizia municipale per regolare la viabilità e per i rilievi di rito.