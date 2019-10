Perde il controllo e si schianta sul muretto

I carabinieri hanno effettuato l'alcol test al giovane alla guida il quale è risultato negativo. L'ipotesi più probabile rimane un colpo di sonno

Incidente nella notte tra sabato 12 e domenica 13 ottobre avvenuto alle porte dell’alba, intorno alle 5.30 circa, in via Leonardo da Vinci. Lo schianto, come si può vedere dalle foto, è stato molto violento. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze per la persona che era alla guida che, stando ad una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare su di un muretto al lato della carreggiata danneggiando notevolmente sia la carrozzeria della vettura che il manufatto. Sul posto si sono portati i carabinieri per i rilievi di rito i quali hanno effettuato l’alcol test al giovane alla guida il quale è risultato però negativo. L’ipotesi più probabile rimane dunque un colpo di sonno dettato dal fatto che la persona alla guida stava tornando a casa dopo un duro turno di lavoro.