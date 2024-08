Perde il controllo in Variante, un ferito

Sul posto sono intervenuti i volontari della Svs e la polizia municipale

di Giacomo Niccolini

Incidente pauroso avvenuto la mattina di giovedì 29 agosto intorno alle 10,15 in Variante, tra Livorno Sud e l’uscita Porta a Terra. Un automobilista ha perso il controllo dell’auto, per motivi ancora da accertare, finendo contro il guard rail. Per fortuna le sue condizioni, nonostante l’auto sia gravemente danneggiata come si vede dalle foto pubblicate in pagina, non destano particolari preoccupazioni. Non risultano altri mezzi o altre persone coinvolte nel sinistro. Traffico in tilt. Sul posto sono intervenuti i volontari della Svs e la polizia municipale.

