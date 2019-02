Perdono il controllo delle loro auto: due incidenti nella notte

Due i feriti trasportati al pronto soccorso dalla Svs di via San Giovanni arrivati in ospedale in codice giallo

Mediagallery

Due seri incidenti si sono registrati nella notte tra giovedì 31 gennaio e venerdì 1° febbraio. Il primo si è registrato in via del Levante (nella foto principale in pagina) dove una donna di 41 anni ha perso il controllo della sua auto carambolando contro il new jersey al lato della carreggiata. La conducente, che ha riportato un trauma cervicale e alcune contusioni, è stata soccorsa dai volontari dell’ambulanza della Svs, intervenuta dalla sede centrale di via San Giovanni, e trasportata al pronto soccorso in codice giallo.

Altro sinistro da segnalare in località Calafuria (nella foto sotto a quella principale ingrandibile con un clic). Anche in questo caso, forse a causa dell’asfalto bagnato, un giovane alla guida ha perso il controllo del mezzo e ha riportato diversi traumi dovuti all’impatto contro le protezioni laterali della carreggiata. Anche per lui si sono aperte le porte del pronto soccorso, dove è stato accompagnato dai volontari della Svs. All’ospedale, arrivato con un codice giallo, è stato visitato e preso in cura dai medici di turno.

Riproduzione riservata ©