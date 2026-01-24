Piazza Cavour, vede la polizia e getta via la cocaina: denunciato

Notte di controlli e denunce nel cuore di Livorno. Durante un normale pattugliamento in piazza Cavour, gli agenti della squadra volante hanno notato due uomini che, alla vista dell’auto della polizia, hanno improvvisamente accelerato il passo nel tentativo di dileguarsi verso via Verdi.

Il movimento sospetto non è sfuggito ai poliziotti, che hanno raggiunto e bloccato la coppia a pochi metri di distanza. Proprio durante le fasi del controllo, uno dei due ha cercato di disfarsi di un involucro che teneva in tasca, lasciandolo cadere a terra sperando di non essere visto.

Gli agenti hanno però recuperato immediatamente il sacchetto: all'interno c'erano 10 dosi di cocaina già confezionate e pronte per lo spaccio, per un peso totale di circa 5,6 grammi.

Entrambi sono stati accompagnati negli uffici della Questura per gli accertamenti di rito. Mentre per uno dei due non sono emersi elementi che ne giustificassero il trattenimento, l’uomo trovato in possesso della droga è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio.

Nota legale: Come previsto dalla legge, l'indagato è da ritenersi innocente fino a un'eventuale sentenza definitiva di condanna.

