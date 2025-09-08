Piazza Garibaldi, arrestata in flagranza una donna di 20 anni

I carabinieri l'hanno trovata in un apparente stato di incoscienza e nel tentativo di verificarne le condizioni di salute si è improvvisamente risvegliata e, nonostante i ripetuti tentativi di dialogo e mediazione, ha aggredito fisicamente uno dei militari tentando di danneggiare con dei calci l'auto di servizio

Arrestata una 20enne per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali, rifiuto di fornire le proprie generalità e tentato danneggiamento di mezzo militare. L’intervento, si legge in un comunicato stampa, è scaturito durante un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati nelle aree urbane più sensibili. I carabinieri, giunti in piazza Garibaldi, hanno notato una giovane in apparente stato di incoscienza su un gioco per bambini. Nel tentativo di verificarne le condizioni di salute, la donna si è improvvisamente risvegliata, rifiutando di fornire le proprie generalità e manifestando un comportamento aggressivo e ostile. Nonostante i ripetuti tentativi di dialogo e mediazione ha opposto resistenza, aggredendo fisicamente uno dei militari e tentando di danneggiare con calci l’auto di servizio. A seguito della condotta violenta e del concreto pericolo per l’incolumità pubblica, considerata anche la presenza di numerosi cittadini nella piazza, si è proceduto all’arresto in flagranza. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto. L’episodio conferma il costante impegno dell’Arma nel garantire la sicurezza urbana e tutelare l’incolumità dei cittadini.

