Piazza Garibaldi, arrestato spacciatore: deve scontare quasi 5 anni di carcere

Gli agenti della Mobile hanno rintracciato e arrestato, in piazza Garibaldi, un cittadino algerino di 44 anni nei cui confronti pendeva un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti per quasi 5 anni di reclusione

Nella giornata del 6 dicembre gli agenti della Squadra Mobile – Sezione Antidroga, nel corso di specifici servizi di prevenzione messi in campo dal questore per la repressione dello spaccio e del traffico di sostanze stupefacenti nella città labronica, con particolare riferimento al quadrilatero “piazza Garibaldi – piazza della Repubblica – piazza XX Settembre – via Buontalenti”, hanno rintracciato e arrestato, in piazza Garibaldi, un cittadino algerino di 44 anni nei cui confronti pendeva un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti per quasi 5 anni di reclusione.

Le sentenze di condanna sono relative a reati in materia di stupefacenti e ricettazione commessi nel 2018 nelle zone del “quadrilatero”, fatti per i quali all’epoca era stato più volte arrestato dalla Squadra Mobile livornese e per i quali deve ancora espiare un residuo pena di 4 anni, 11 mesi e 26 giorni di reclusione (oltre alla condanna alla multa di 19.032,00 euro).

L’algerino, al termine degli atti di rito, è stato accompagnato alla Casa Circondariale di Livorno “Le Sughere”.

