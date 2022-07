Piazza Garibaldi, rinvenuti e sequestrati 43 grammi di hashish

Controlli in piazza Garibaldi della Finanza con l'unità cinofila (foto di archivio)

Continuano senza sosta i controlli congiunti del territorio da parte di questura, carabinieri, finanza e municipale a seguito delle segnalazioni di esercenti e abitanti che continuano a chiedere a gran voce la messa in sicurezza e una maggiore vivibilità di alcune zone della città

Continuano i servizi di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine in zona piazza della Repubblica, Garibaldi, Mazzini e zone limitrofe. In piazza Garibaldi i militari della guardia di finanza, che sono intervenuti con la propria unità cinofila, hanno rinvenuto e sequestrato nei pressi di due baracchine 43 grammi di hashish. Prosegue dunque senza tregua l’attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti da parte della questura, specialmente nelle zone del centro cittadino da cui, si legge in un comunicato del 29 luglio, provengono le segnalazioni di esercenti e abitanti che continuano a chiedere a gran voce la messa in sicurezza ed una maggiore vivibilità di alcune zone della città. I controlli del territorio, organizzati e predisposti dalla questura sotto la responsabilità del Commissario Capo della Polizia Alessio Del Gigia, sono stati svolti anche la sera del 28 luglio. Ai controlli hanno partecipato anche pattuglie dei carabinieri, della finanza e della municipale.

