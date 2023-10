Picchiano e rapinano una donna, inseguiti e presi in via della Bassata

Via della Bassata, a sinistra i tetti sui quali sono saliti i poliziotti per acciuffare uno dei due denunciati

Inseguimento da Porta a Mare in via della Bassata. Una cittadina è stata rapinata del suo smartphone dopo aver ricevuto un pugno. Presi due cittadini tunisini denunciati a piede libero per rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. In fuga una terza complice

Inseguimento delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della polizia diretto dal Commissario Capo Alessio Del Gigia. Si tratta di due uomini e una donna stranieri che sono riusciti a impossessarsi di uno smartphone di una donna, anch’essa straniera, che si trovava a Porta a Mare. La vittima ha cercato di inseguirli senza riuscirci, ricevendo un pugno. Con la refurtiva i tre si sono diretti verso via della Bassata rifugiandosi in un’abitazione confinante con l’Arena Astra.

Mentre gli operatori delle volanti cercavano di farsi aprire dai due personaggi rifugiatisi nell’appartamento, uno di questi ha tentato di fuggire dal tetto ed è stato immediatamente rincorso e fermato dai poliziotti. Successivamente gli agenti sono riusciti, con l’aiuto dei vigili del fuoco che hanno così aperto l’ingresso di casa, a fermare l’altro straniero. Mentre la donna si è guadagnata la fuga, gli altri due sono stati presi: entrambi risultano gravati da precedenti di polizia nonché irregolari sul territorio nazionale. I poliziotti hanno quindi denunciato in stato di libertà i due fermati e la donna in quanto persona nota alla persona offesa. Successivamente i due sono stati messi a disposizione dell’immigrazione per le pratiche di rito.

Condividi: