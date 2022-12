Picchianti, auto ribaltata: due feriti incastrati nell’abitacolo

Sul posto due ambulanze della Svs, una della Misericordia di Montenero e i vigili del fuoco che hanno estratto dall'abitacolo del mezzo un uomo e una donna

Un’auto si è ribaltata in via dell’Artigianato, al Picchianti, intorno alle 11,45 di lunedì 12 dicembre. Coinvolto nel sinistro anche un furgone. La dinamica è al vaglio della polizia municipale intervenuta sul posto per i rilievi del sinistro e per veicolare il traffico in modo da consentire ai soccorritori di prestare aiuto ai feriti. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Svs di cui una con medico del 118 a bordo e un’ambulanza della Misericordia di Montenero e i vigili del fuoco che hanno estratto gli occupanti del mezzo rimasti incastrati dell’abitacolo.

A ricevere le cure sono state due persone, un uomo e una donna che viaggiavano all’interno dell’auto finita ribaltata su di un fianco, i quali sono stati curati sul posto e poi trasportati al pronto soccorso per ricevere le cure del caso dallo staff medico sanitario di turno in ospedale.

Traffico a rilento per alcuni minuti.

Condividi: