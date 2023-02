Picchiata in strada all’alba: soccorsa 22enne

La giovane è stata soccorsa da un'ambulanza della Svs intervenuta insieme a due pattuglie delle forze dell'ordine. Il referto medico parla di contusioni diffuse su tutto il corpo e di una costola fratturata

Una giovane donna di 22 anni è stata picchiata all’alba, intorno alle 5,30 di domenica 19 febbraio. A raccogliere la sua chiamata è stata un’ambulanza della Svs da via San Giovanni intervenuta in zona nord di Livorno in seguito all’allertamento della centrale operativa del 112 che ha inviato sul posto anche due pattuglie delle forze dell’ordine per riuscire ad individuare l’aggressore.

La ragazza, soccorsa e curata dai volontari della Pubblica Assistenza arrivati sul posto a bordo di un’ambulanza insieme al medico del 118, ha riportato contusioni diffuse su tutto il corpo e una costola fratturata. La ragazza è stata trasportata al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

La polizia ha identificato il presunto aggressore della ragazza. Sono tuttora in corso degli accertamenti per eventuali provvedimenti nei suoi confronti.

