Picchiato e lasciato in strada di notte

Un uomo di circa 50 anni, peruviano, è stato soccorso intorno alle una di notte tra domenica 25 e lunedì 26 febbraio da un’ambulanza della Svs, con medico a bordo, intervenuta in via De Larderel. A lanciare l’allarme alcuni passanti che avevano notato l’uomo riverso sull’asfalto a torso nudo all’altezza della farmacia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per far luce sull’accaduto. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso per le ferite subite a seguito di percosse e botte.

