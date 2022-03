Picchiato e rapinato mentre passeggia

Il fatto è accaduto, secondo il racconto fornito dalla vittima ai carabinieri, in via Verdi intorno alle 21,30 di mercoledì 16 marzo. Il rapinatore è poi fuggito con il portafoglio rubato contenente circa 500 euro

Mediagallery

“Mi hanno picchiato e rapinato. Un uomo mi ha avvicinato e mi ha colpito con dei pugni al fianco sinistro gettandomi poi a terra. Poi è scappato con il mio portafoglio”.

E’ questo il racconto che un uomo di circa 70 anni ha fornito ai carabinieri dopo aver chiesto aiuto al 112. Il tutto è accaduto intorno alle 21,30 di mercoledì 16 marzo in via Verdi dove la vittima stava passeggiando per rientrare a casa. Qui, secondo il racconto fatto ai soccorritori e alle forze dell’ordine, una persona non meglio identificata di cui non è stata data una descrizione precisa a causa dello shock, della repentinità del gesto violento e del buio della strada, avrebbe assalito il malcapitato lasciandolo malconcio sull’asfalto per poi scappare con il portafogli della vittima. All’interno circa 500 euro. Sul caso indagano i carabinieri.