Pistola, 140 cartucce e 2 spolette di artiglieria in garage: arrestato anziano

Nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo del rispetto della normativa in materia di armi e munizioni ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Tulps), i carabinieri della stazione di Rosignano Marittimo hanno arrestato un uomo del luogo per violazione delle norme sulla corretta detenzione delle armi e sulle comunicazioni obbligatorie all’autorità di pubblica sicurezza.

I carabinieri hanno effettuato il controllo in seguito di alcuni diverbi per futili motivi e poiché risultato detentore di armi. I militari, infatti, hanno riscontrato che l’uomo risultava avere in casa, regolarmente denunciati, un fucile semiautomatico, 30 munizioni calibro 12 ed una baionetta.

Durante il controllo però, all’interno di un garage di proprietà dell’anziano, i carabinieri, oltre a numerosi oggetti da collezionismo unicamente di valore storico e simulacri della Prima e Seconda Guerra Mondiale, hanno rinvenuto: un revolver Rast & Gasser cal.8 privo di munizioni, oltre 140 cartucce di vario calibro nonché 2 spolette di artiglieria.

I carabinieri hanno quindi proceduto al sequestro di quanto rinvenuto e, con l’accusa di detenzione abusiva di armi e munizioni, l’uomo è stato dapprima dichiarato in stato di arresto e successivamente, in ragione dell’età avanzata, rimesso in libertà.

L’occasione è propizia per ribadire l’importanza sulla corretta tenuta delle armi e sulle comunicazioni obbligatorie in caso di spostamento, acquisto e vendita delle stesse.

