Pistola sotto ai vestiti: arrestato

Intervento di una volante in zona Pian di Rota su segnalazione di un addetto alla sicurezza di un locale. Arrestato un uomo trovato in possesso di una pistola illegalmente detenuta

Alle 5 circa del 13 novembre un addetto alla sicurezza di un locale in zona Pian di Rota, si legge in un comunicato della questura del 14 novembre, ha contattato la centrale operativa della polizia riferendo di aver visto un uomo che celava un’arma, una pistola Beretta, sotto ai propri vestiti. Sempre collegato al telefono con l’operatore radio ha continuato il racconto affermando di aver allontanato l’uomo dal locale e che lo stesso in compagnia di una donna si era portato sul lato opposto del marciapiede dove aveva una auto a sua disposizione lì parcheggiata. Intanto sul posto è giunta una volante che ha individuato e identificato il soggetto, un cittadino tunisino classe 95. Dal successivo controllo è stato trovato in possesso dell’arma illegalmente detenuta. Tratto in arresto e posto ai domiciliari.

