Pizzicato 56enne mentre prova a rubare una bici

E’ stato pizzicato intorno alle 17,30 di mercoledì 16 febbraio in flagranza di reato mentre cercava di rubare una bicicletta dal parcheggio del Grattacielo di piazza Roma. Per rubare il mezzo a due ruote l’uomo di 56 anni, livornese, ha utilizzato una tronchese cercando di tagliare la catena che assicurava il velocipede. A scoprire quanto stesse accadendo è stato il portiere del palazzo che non ha esitato a contattare il numero unico di emergenza, il 112, per far intervenire le volanti della polizia sul posto guidate dal vicequestore aggiunto Francesco Falciola.