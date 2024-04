Polizia municipale, 94 multe nel ponte pasquale

Il resoconto delle attività del Corpo durante le festività pasquali. Solo in via Marradi elevate 34 sanzioni da 42 € a veicoli in divieto di sosta, 12 le sanzioni da 87 € per consentire lo svuotamento dei cassonetti ed il transito dei mezzi Aamps

La Polizia Municipale ha garantito servizi di viabilità in occasione delle celebrazione religiose e processioni e ha svolto attività di controllo del territorio per garantire la sicurezza stradale.

Nel fine settimana e per Pasquetta le pattuglie impegnate sul territorio hanno elevato due sanzioni per guida senza patente ex art. 116 c. 15 e 17 C.d.S pari ognuna a 5.100 € e il fermo del mezzo per tre mesi; tre sanzioni per mancanza di copertura assicurativa ex art. 193 c.2 C.d.S (sanzione amministrativa di 866 € ed il sequestro del mezzo); cinque sanzioni per mancata revisione prevista per legge (sanzione amministrativa di 173 e e la sospensione del mezzo dalla circolazione sino all’effettuazione della visita periodica di revisione). I veicoli privi di assicurazione erano due in circolazione ed uno in sosta tra i banchi del mercato di via Buontalenti. Dal Comando l’importanza di tale tipologia di controllo in quanto, spesso, queste violazioni potrebbero indurre il conducente consapevole delle proprie inottemperanze ad allontanarsi dal luogo dell’incidente lasciando la controparte in difficoltà ai fini di un eventuale riconoscimento risarcitorio per il sinistro avvenuto. Due sono state invece le denunce penali per guida in stato di ebbrezza. Inoltre sono state elevate 34 sanzioni da 42 € a veicoli in divieto in via Marradi; 28 sanzioni da 87 € a tutela degli utenti deboli; 12 sanzioni da 87 € per consentire lo svuotamento dei cassonetti e il transito dei mezzi Aamps; 10 sanzioni da 47 € per eccesso di velocità. La Polizia Municipale è intervenuta per verificare 3 presunte occupazioni abusive di alloggi Erp. E ancora: son stati 11 i sinistri rilevati e 24 gli interventi a carattere di pronto intervento. Infine, 6 gli interventi antidegrado nei parchi ed in area San Marco.

