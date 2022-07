Polizia Municipale: rimossi 35 rottami di bici, multe per errato conferimento rifiuti

Nella foto inviata dal Comune un autocarro rimosso in via delle Sorgenti di fronte alla chiesa

Le attività antidegrado della Polizia Municipale nella prima settimana di luglio: 4 i veicoli sequestrati perché giacenti da tempo sulla pubblica via. Sanzionati alcuni cittadini per errati conferimenti di rifiuti e mancato rispetto dell'Ordinanza sul Porta a Porta

Ecco il report, inviato in un comunicato dal Comune, delle attività antidegrado della Polizia Municipale svolte nella prima settimana di luglio. Rimossi con Ditta AVR 35 rottami di biciclette. Le vie interessate sono: via del Tempio, Cossa, Novelli, Paoli, Gramsci, del Corona, S. Andrea, Larderel/Voltone, Mentana, Solferino, Garibaldi, Guarducci. 4 veicoli sono stati sequestrati perché giacenti da tempo sulla pubblica via: due auto in via Venuti, un autocarro in Via delle Sorgenti di fronte alla chiesa e una in via delle Cateratte. Sono stati sanzionati alcuni cittadini per errati conferimenti di rifiuti e mancato rispetto dell’Ordinanza sul Porta a Porta n. 339 del 12/11/2021 o del Regolamento sulla gestione dei rifiuti: uno in via della Madonna (sanzione 300 euro), uno in via Bartelloni (sanzione 50 euro), due in via Pio Alberto del Corona (sanzioni da 50 euro), 3 in via Leopardi (sanzioni da 100 euro) ed uno in via di Montenero (sanzione 50 euro). In via della Valle Benedetta, grazie ad alcuni cittadini, è stato possibile risalire all’autore dell’abbandono di 5 sacchi condominiali pieni di rifiuti non differenziati: l’uomo è stato sanzionato ai sensi del D.lgs 152/2006 (Testo unico ambiente, sanzione 600,00 euro).

