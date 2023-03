“Polizia, ridammi il cellulare”. Poliziotta insegue il ladro in via Grande e sventa il furto all’amica

L'assistente capo coordinatore al Commissariato di Rosignano insieme al questore l'8 marzo durante la consegna del riconoscimento

Libera dal servizio, Silvia ha rincorso un ladro che poco prima aveva rubato il cellulare dalla borsa di una donna in via Grande. "Quando l'ho fatto squillare ho notato il movimento sospetto di due uomini". Premiata dal questore per la Festa della Donna

“Polizia, ridammi il cellulare”. Silvia, livornese, assistente capo coordinatore in servizio al Commissariato di Rosignano, da 22 anni in polizia, stava camminando libera dal servizio in via Grande. Ad un tratto incrocia una conoscente. Le due si fermano a chiacchierare alcuni minuti. “Mentre parlavamo – racconta la poliziotta – mi dice che all’altezza della spalla si era sentita strattonare; controlla la borsa e si rende conto che non c’è più il cellulare. Non era neppure in tasca”. Il sospetto che sia stato rubato è dunque forte e per fugare ogni dubbio Silvia decide di farlo squillare. “Effettivamente non era più addosso alla donna – continua l’agente – Mentre il telefono continua a suonare guardandomi intorno noto poco distante il movimento sospetto di due stranieri: uno continua a camminare lungo via Grande; l’altro si separa e svolta rapidamente a sinistra in direzione Mercato. Inoltre noto che qualcosa di colorato gli sbuca dalla tasca”. La poliziotta quindi lo insegue e arrivata vicino all’uomo gli mostra il distintivo: “Polizia, ridammi il cellulare”, grida più di una volta. “Mettiti a terra”, aggiunge. A quel punto l’uomo gli ha lanciato il cellulare ed è scappato. Silvia lo ha rincorso a piedi, allertando una volante, fino in zona Comune dove il fuggitivo è riuscito a far perdere le tracce.

Una bella storia che la malcapitata cittadina ha voluto raccontare con una lettera rivolta al questore il quale, in occasione della Festa della Donna, ha voluto ricevere per chiedere alla signora di consegnare un suo riconoscimento, meritato, alla poliziotta. “Sì è andata bene – conclude Silvia – anche perché se i due fossero stati più lontani non avrei potuto vedere il movimento nell’andirivieni di via Grande”.

