Poliziotto aiuta una signora con la carrozzina in panne

Brunetti mentre in retromarcia fa salire lo scalino alla signora in carrozzina dopo averle aggiustato la pedivella dall'altro lato della strada

L'ispettore superiore Brunetti ferma la volante, aggiusta la pedivella della carrozzina e conduce la signora dall'altra parte della strada. "L'arresto di un rapinatore è una soddisfazione che nasce e muore lì. Queste invece sono le sensazioni più belle del nostro lavoro, ti danno anni di vita, sono vere e proprie iniezioni di ossigeno"

“L’arresto di un rapinatore è una soddisfazione che nasce e muore lì. Queste invece sono le sensazioni più belle del nostro lavoro, ti danno anni di vita, sono vere e proprie iniezioni di ossigeno”. L’ispettore superiore Roberto Brunetti, 36 anni in polizia, da 2 nella squadra volante di Livorno diretta dal vice questore Francesco Falciola, una promozione per meriti straordinari nel 2010 per aver salvato la vita ad una donna tuffandosi nel Bisenzio in piena, racconta le emozioni di un piccolo intervento, “ma grande nel cuore”, che lo ha visto protagonista domenica 25 giugno in viale Italia (la questura di Livorno ha pubblicato un post Fb il 30 giugno per “invitare ad abbandonare l’indifferenza ed avere più attenzione per chi è in difficoltà”). Brunetti e il collega erano in pattugliamento quando all’altezza del moletto N. Sauro, direzione nord, Brunetti ha notato una signora in carrozzina e la sua accompagnatrice in difficoltà. “Ce n’erano di persone ma forse nessuno dei presenti si era reso conto bene della situazione”. Brunetti sì, così è sceso dalla volante e si è diretto verso l’anziana prodigandosi per dare una mano. “Si era sganciata la pedivella della carrozzina e la badante mi ha detto che senza pedivella era impossibilitata a ripartire”. Il poliziotto è riuscito a rimetterla in sesto, dopodiché l’ha condotta sulle strisce dall’altro lato della strada e qui, posizionando la carrozzina in retromarcia, ha quindi fatto salire lo scalino del marciapiede alla signora. “Brava la polizia” ha detto qualcuno complimentandosi per il gesto finale della carrozzina in retromarcia. Il gesto finale, va detto secondo noi, è stato immortalato casualmente da un collega poliziotto libero dal servizio che passando di lì ha assistito alla scena.

