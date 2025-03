Poliziotto libero dal servizio blocca un uomo mentre danneggia le auto a Coteto

L'asta metallica di 52 centimetri sequestrata dalla polizia al 30enne indiano

Il poliziotto è riuscito a fermare l'uomo che con un’asta metallica a forma di parallelepipedo stava colpendo le auto in via Cocchella

Denunciato dalla polizia un 30enne indiano, senza fissa dimora, per danneggiamento aggravato. Lo straniero è stato fermato il 17 marzo intorno alle 13,30 da un poliziotto libero dal servizio mentre con un’asta metallica di 52 centimetri a forma di parallelepipedo stava colpendo le auto parcheggiate in via Cocchella a Coteto. Nel frattempo sul posto è arrivata una volante, contattata dall’agente, che ha accompagnato l’uomo in questura dove, dopo gli accertamenti di rito, è stato denunciato. Va precisato, si legge nel comunicato stampa, che il procedimento penale non è ancora definito. Pertanto le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

