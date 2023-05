Poliziotto si imbraca e, insieme ai colleghi, sventa il suicidio sul Romito

Le due squadre di agenti che hanno portato a termine il salvataggio della donna sul Romito: Riccardo Miglione, Simone Balducci, Virginia Grillotti e Michele Elia

Minuti di paura e apprensione sul Romito nel primo pomeriggio di mercoledì 17 maggio quando una donna ha minacciato di lanciarsi dal ponte di Calignania

di Giacomo Niccolini

Minuti di paura e apprensione sul Romito nel primo pomeriggio di mercoledì 17 quando una donna ha minacciato di lanciarsi dal ponte di Calignania. A notare una scena una donna che stava percorrendo in auto la strada verso Sud. “Ho visto la donna al di là della recinzione e ho subito fermato la macchina per chiamare i soccorsi rallentando così il traffico ma davanti ad una scena simile non potevo far altrimenti – racconta l’automobilista che ha fatto partire la macchina dei soccorsi ai QuiLivorno.it – Ho parlato con lei in attesa dell’arrivo della polizia. Sono stati i minuti più lunghi della mia vita”.

In men che non si dica sono arrivate sul posto due volanti della polizia, coordinate dal vice questore Francesco Falciola, i cui agenti hanno preso in mano la situazione con sangue freddo, determinazione e nervi saldi.

L’assistente capo coordinatore della polizia, Riccardo Miglione, ha chiesto ad un operaio che stava lavorando alla ristrutturazione del ponte il materiale per potersi imbracare e andare a recuperare la donna che era al di là della recinzione. L’altro collega, l’assistente capo Simone Balducci, nel frattempo aveva instaurato un rapporto empatico con la signora dialogando con lei e cercando di convincerla a desistere da quell’insano gesto. In supporto l’altra squadra della volante formata da Virginia Grillotti e Michele Elia.

Così Miglione, mentre la donna era rassicurata da Balducci, è riuscito ad afferrarla e a legarla all’imbracatura. Lentamente poi entrambi sono riusciti a tornare al sicuro sul ponte. La donna è stata affidata alle cure dei volontari del 118 sopraggiunti sul posto che l’hanno accompagnata al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.

