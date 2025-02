Pontino, auto a fuoco

Paura per un’auto a fuoco in via Pellettier. Il tutto è accaduto intorno alle 8,30 di giovedì 6 febbraio. Ancora da capire i motivi che hanno fatto divampare le fiamme. Una colonna di fumo si è alzata in cielo e ha destato la preoccupazione dei residenti che non hanno esitato a contattare il numero unico di emergenza. Sul posto i vigili del fuoco.

