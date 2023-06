Porto, sequestrate 8 tonnellate di rifiuti speciali

Foto inviata assieme al comunicato stampa del 12 giugno

Operazione congiunta carabinieri-funzionari del Reparto Controlli allo Sdoganamento dell’Ufficio delle Dogane di Livorno: il carico di rifiuti speciali pericolosi e non (61 apparecchiature frigo ed una lavatrice usati) era destinato in Iraq

Ancora un risultato frutto della sinergia e della collaborazione tra ADM e l’Arma dei carabinieri, in particolare con il NOE-Nucleo Operativo Ecologico impegnati costantemente ad impedire traffici illeciti di rifiuti di ogni genere a tutela dell’ambiente globale e per il rispetto della normativa di settore. Come si legge in un comunicato del 12 giugno, i funzionari del Reparto Controlli allo Sdoganamento dell’Ufficio delle Dogane di Livorno, unitamente ai militari del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica – Nucleo Operativo Ecologico di Grosseto, coordinati dalla Procura della Repubblica di Livorno, hanno operato il sequestro di un carico di 8 tonnellate di rifiuti speciali (pericolosi e non) destinati in Iraq. Il carico, dichiarato all’esportazione da una ditta individuale avente sede nelle Marche, è risultato costituito da 61 apparecchiature frigo ed una lavatrice usati. L’intervento dei funzionari ADM e dei militari dell’Arma dei Carabinieri NOE è stato indirizzato e mirato immediatamente ad accertare se tali apparecchiature potessero essere considerate AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) ovvero RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

