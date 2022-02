Precipita con il kitesurf: grave 52enne

E' accaduto la mattina di lunedì 21 febbraio allo stabilimento balneare La Siesta a Calambrone. Un livornese di 52 anni è stato soccorso dall'ambulanza della Svs intervenuta con medico a bordo da via San Giovanni

E’ stato soccorso dopo una caduta rovinosa da alcuni metri di altezza in seguito ad una perdita di controllo del suo kitesurf.

E’ accaduto la mattina di lunedì 21 febbraio allo stabilimento balneare La Siesta a Calambrone. Un livornese di 52 anni è stato soccorso dall’ambulanza della Svs intervenuta con medico a bordo da via San Giovanni. Il referto medico di primo soccorso parlava di un interessamento del femore e del bacino i quali probabilmente avrebbero riportato alcune fratture. Lo sportivo avrebbe riportato anche altri traumi diffusi su tutto il corpo finendo rovinosamente nella vegetazione alle spalle della spiaggia sulla quale stava effettuando una sessione di surf con la vela.

Probabilmente il forte vento che soffiava la mattina di lunedì 21 febbraio ha giocato una parte da protagonista in questo drammatico incidente.