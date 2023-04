Prende a pugni il muro per entrare nel locale: arrivano i carabinieri

Denunciato un 24enne per minacce, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. In suo possesso anche 0,90 grammi di cocaina

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno hanno denunciato un 24enne livornese per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e lo hanno segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. I carabinieri sono intervenuti nelle vicinanze di una discoteca per la segnalazione di un ragazzo che, in evidente stato di nervosismo ed agitazione piscofisica, stava colpendo un muro con dei pugni con la pretesa di entrare nel locale.

I militari, giunti sul posto, hanno individuato il 24 enne con una ferita alla mano destra il quale, dapprima si è avvicinato loro apostrofandoli con epiteti ingiuriosi e minacce e successivamente si opponeva all’identificazione. Condotto in caserma, ha rifiutato le cure del personale del 118 chiamato dai carabinieri per la medicazione della mano ferita e, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 0,90 grammi di cocaina che è stata sottoposta a sequestro.

Il giovane è stato denunciato alla procura in relazione alle minacce, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, contestualmente i militari procedevano al sequestro amministrativo della droga detenuta segnalando il giovane quale assuntore di stupefacenti alla locale Prefettura.

