Prende la buca e cade dallo scooter: 20enne in ospedale

Un giovane di 20 anni è caduto dal suo scooter dopo aver preso una buca in via delle Macchie all'altezza del carcere delle Sughere

Un giovane di 20 anni è caduto dal suo scooter dopo aver preso una buca in via delle Macchie all’altezza del carcere delle Sughere di Livorno. “Un tratto di strada costellato da buche sull’asfalto – spiega il padre del 20enne – Samuele stava andando a lavoro quando alle 7.50 di martedì 3 giugno è cascato per via della grande buca sulla strada con il suo scooter Symphony 125”.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Svs che hanno trasportato il 20enne in pronto soccorso dove ha ricevuto le cure del caso. “Ringrazio di cuore i soccorritori della Svs e i sanitati che si sono occupati di lui per la tempestività e per la professionalità con le quali hanno curato Samuele”.

