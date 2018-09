Prima la lite poi le coltellate: un ferito finisce in ospedale

Un quarantenne è stato colpito con una lama alla testa e al braccio. Per fortuna i tagli non sono risultati profondi. Denunciato il probabile aggressore

Episodio di violenza nella sera di venerdì 31 agosto quando, intorno alle 22, un’ambulanza della Svs è stata chiamata ad intervenire in piazza Dante, nei giardini davanti alla stazione a seguito di un diverbio, sfociato poi in aggressione, tra due senza tetto italiani di circa 40 anni in “evidente stato di alterazione dettata dall’alcol”, come hanno sottolineato dalla questura.

Uno di loro è finito in ospedale a seguito di due coltellate ricevute, per futili motivi, una diretta alla testa e l’altra al braccio. Per fortuna le ferite non sono risultate profonde. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia di Stato i cui agenti hanno pattugliato la zona e hanno identificato il probabile aggressore trovandogli addosso un coltello con il quale, verosimilmente, è stato colpito il ferito finito poi in ospedale. Per questo motivo l’uomo è stato denunciato a piede libero per lesioni aggravate dal porto abusivo di arma atta ad offendere.