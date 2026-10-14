Prima lo corteggia e poi lo deruba in casa: arrestata

Un vicino, insospettito dalla situazione, ha dato l’allarme alla polizia. Gli agenti sono intervenuti mentre la donna stava uscendo dall’abitazione, recuperando il portafogli

Un breve corteggiamento, l’invito a raggiungere la propria abitazione e poi il tentativo di impossessarsi del portafogli. Si è conclusa con l’intervento della polizia la vicenda che ha coinvolto un anziano, vittima di un episodio di tentato furto nella propria casa. Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe avvicinato l’uomo e, dopo averlo corteggiato per un breve periodo, gli avrebbe proposto di recarsi nella sua abitazione. Una volta entrata in casa, attraverso una serie di richieste sarebbe riuscita a rimanere da sola nella camera da letto, per poi tentare di allontanarsi. L’anziano, insospettito da quanto stava accadendo, ha controllato le tasche dei pantaloni che aveva lasciato su una sedia, accorgendosi immediatamente che il portafogli era sparito. A quel punto si è affrettato verso la porta, dove ha visto la donna mentre stava uscendo. Ad attenderla, però, c’erano già i poliziotti intervenuti dopo la segnalazione di un vicino di casa insospettito dalla situazione. Gli agenti hanno quindi proceduto all’arresto della donna per tentato furto con destrezza in abitazione. Il portafogli è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario. Come previsto dalla legge, si legge in un comunicato stampa, le risultanze delle attività svolte e gli elementi probatori raccolti saranno sottoposti alla valutazione del giudice. Nel rispetto dei diritti della persona indagata, la stessa è da ritenersi presunta innocente fino a un eventuale accertamento definitivo della colpevolezza con sentenza irrevocabile.

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