Prima lo fermano in auto poi in casa trovano quasi 3 kg di hashish: arrestato

Il nervosismo e la mancanza di spiegazioni sulla sua presenza in città hanno spinto i carabinieri ad approfondire gli accertamenti mediante una perquisizione domiciliare fuori provincia: arrestato per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope

I carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Livorno, coadiuvati dai colleghi delle Stazioni di Livorno Centro e Livorno Porto, hanno arrestato un 60enne domiciliato fuori provincia per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. L’arrestato, si legge in un comunicato stampa del 24 marzo, è stato notato in atteggiamenti sospetti aggirarsi senza un’apparente chiara destinazione per la zona industriale. Il nervosismo e la mancanza di spiegazioni sulla sua presenza in città hanno spinto i militari ad approfondire gli accertamenti mediante una perquisizione domiciliare rinvenendo nel Lucchese 2,8 chili di hashish suddivisi in 14 panetti e circa 200 ovuli, materiale vario per la preparazione delle dosi dello stupefacente nonché la somma di 15.710 euro suddivisa in banconote di vario taglio in confezioni sottovuoto. Tutta la sostanza è stata sottoposta a sequestro. Terminate le formalità di rito, l’uomo è stato ristretto nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, conclude la nota stampa, le stesse sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

