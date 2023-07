Prima lo seduce e poi gli azzera il conto, per una donna scatta il divieto di avvicinamento

I parenti dell'anziano, notando pagamenti effettuati a favore di gioiellerie e negozi di lusso, si sono rivolti alla polizia. Per la donna, gravemente indiziata del reato di circonvenzione di persona incapace, è scattato il divieto di avvicinamento con applicazione del "braccialetto elettronico" per scongiurare altri contatti con la vittima

La polizia ha dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare nei confronti di una donna gravemente indiziata di circonvenzione di persona incapace. Nello specifico, si legge in un comunicato stampa del 12 luglio, avrebbe dapprima avvicinato un uomo anziano portatore di handicap e con deficit cognitivi seducendolo e facendogli intraprendere con lei una relazione amorosa. Dopodiché lo avrebbe indotto ad effettuare una serie di prelevamenti dal conto corrente bancario per l’acquisto di regali e altre utilità a suo favore. Dopo avergli azzerato il conto corrente, prosegue la nota stampa, la donna gli avrebbe fatto accendere un finanziamento per diverse migliaia di euro, sempre con gli stessi fini. I parenti dell’anziana vittima, notando gli ammanchi dal conto corrente, nonché pagamenti effettuati a favore di gioiellerie e negozi di lusso, hanno denunciato la vicenda alla polizia. Le indagini effettuate dalla Squadra Mobile, coordinata e diretta dalla Procura della Repubblica, hanno fatto emergere circostanziati elementi a carico della donna peraltro già gravata da precedenti specifici. A carico della donna, il gip del Tribunale di Livorno ha disposto la misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla parte offesa, con applicazione del “braccialetto elettronico”, per scongiurare altri contatti con la vittima.

