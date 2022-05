Principio di incendio, evacuata la Coop a Porta a Terra. “Nessun danno, tutto si è svolto con preparazione e prontezza”

Principio di incendio al motore di una canna fumaria di uno dei forni. La direzione di Unicoop Tirreno: "Ora i sopralluoghi del caso per tutelare la sicurezza di clienti, dipendenti e prodotti alimentari"

Principio di incendio, intorno alle 14 del 12 maggio, al motore di una canna fumaria di uno dei forni della Coop di Porta a Terra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che fanno sapere di aver estinto rapidamente le fiamme e che solo un po’ di fumo ha ha interessato l’interno del supermercato. Sono seguite le operazioni di verifica e messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco. La direzione di Unicoop Tirreno fa sapere che “tutto si è svolto con preparazione e prontezza”. “Abbiamo subito chiuso ed evacuato – proseguono dal quartier generale di Vignale Riotorto – nel frattempo sono arrivati i vigili del fuoco che hanno chiesto di mantenere ancora un po’ chiuso per ricambiare l’aria. Successivamente il supermercato ha riaperto. Stiamo organizzando i sopralluoghi del caso per tutelare la sicurezza di clienti, dipendenti e prodotti alimentari. L’intervento è stato tempestivo. Nessun danno a cose e persone”.