Pronto soccorso: spinte alle infermiere e calci alle porte, arriva la polizia

Il tutto è accaduto poco dopo le 17 quando l'uomo è stato sedato, grazie anche all'intervento dei medici di turno, e gli agenti hanno riportato la calma all'interno dei locali

Caos nel pomeriggio di mercoledì 12 gennaio al pronto soccorso dell’ospedale dove un uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, ha dato in escandescenze offendendo e spintonando le infermiere di turno e prendendo a calci le porte di ingresso del triage.

Sul posto, contattata dal personale ospedaliero a lavoro, è intervenuta la polizia con una volante. Il tutto è accaduto poco dopo le 17 quando l’uomo è stato sedato, grazie anche all’intervento dei medici di turno, e gli agenti hanno riportato la calma all’interno dei locali invitando i dipendenti dell’ospedale a sporgere un’eventuale querela di parte per la violenza subita.