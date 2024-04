Prova a spaccare l’ingresso del supermercato con un casco: arrestato

Dopo aver messo in sicurezza lo straniero arrestato all’interno della vettura di servizio, i poliziotti hanno recuperato il casco usato nel tentativo di effrazione nascosto tra i cassonetti posizionati nelle vicinanze del supermercato

Nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dei furti presso gli esercizi commerciali, nella notte tra il 29 e il 30 aprile intorno a mezzanotte la Sala Operativa della questura ha inviato una pattuglia delle volanti al Conad in Borgo S. Jacopo poiché era stata segnalata una persona intenta ad infrangere il vetro della porta d’ingresso. Giunti immediatamente sul posto, gli agenti hanno notato una persona a pochi metri di distanza dall’ingresso del supermercato (successivamente identificata come un cittadino tunisino classe 2003). Dopo aver messo in sicurezza lo straniero all’interno della vettura di servizio è stato recuperato, nascosto tra i cassonetti posizionati nelle immediate vicinanze della porta d’ingresso, il casco usato nel tentativo di effrazione. Il soggetto è stato arrestato e trattenuto nelle celle di sicurezza in attesa del processo per direttissima. Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

Condividi:

Riproduzione riservata ©