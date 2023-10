Prova ad evitare una pattuglia dei carabinieri, denunciato

Rinvenuti e sequestrati complessivamente 130 grammi di hashish, 1,50 grammi di ecstasy, 7 grammi di polvere di metadone e 2 grammi di eroina

Denunciato in stato di libertà un 28enne con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, in auto, alla vista dei carabinieri in via Maggi ha svoltato repentinamente ma è stato fermato

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno hanno denunciato in stato di libertà un 28enne con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i militari, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione della criminalità diffusa nelle aree centrali della città, hanno notato in via Maggi un’auto che, alla loro vista, ha fatto una manovra improvvisa, svoltando repentinamente. I Carabinieri hanno deciso di procedere ad un controllo del veicolo a bordo del quale vi erano tre ragazzi di età compresa tra i 23 e i 28 anni. Il 28enne, già noto alle forze dell’ordine, ha mostrato fin da subito un atteggiamento nervoso e poco collaborativo, cosa che ha insospettito gli operanti, persuadendoli ad approfondire i controlli. L’intuizione si è rivelata corretta in quanto, a seguito di perquisizione personale il giovane è stato trovato in possesso, occultati in una tasca della felpa, di una pasticca di ecstasy e 285 euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio. Nel tentativo di non aggravare la propria posizione, nel corso del controllo ha anche provato ad occultare, altra sostanza sotto il piede ma il gesto non è sfuggito ai militari che hanno recuperato ulteriore sostanza. All’esito della perquisizione personale, successivamente estesa anche al suo domicilio, sono stati rinvenuti complessivamente 130 grammi di hashish, 1,50 grammi di ecstasy, 7 grammi di polvere di metadone e 2 grammi di eroina, droga già suddivisa in dosi. Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

