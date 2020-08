Punta da un insetto: soccorsa al Castel Sonnino

Intervento di soccorso alla spiaggia del Castel Sonnino tra la Cala del Leone e il bagno il Rogiolo per una ragazza che è stata punta in testa da un insetto, si presume un calabrone. L’allarme è partito da alcuni bagnanti che, vista la situazione, non hanno esitato a contattare il 118. La persona è rimasta cosciente ma ha subito uno shock anafilattico dovuto alla reazione allergica alla puntura subita. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del nucleo di Soccorso Subacqueo ed Acquatico con un battello pneumatico, una squadra da terra proveniente da via Campania e il personale della capitaneria di porto. La giovane è stata trasportata al moletto di Quercianella dove ad attenderla c’era un’ambulanza della Misericordia che ha trasportato la sventurata al pronto soccorso di Livorno.