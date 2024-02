Quarto furto in pochi mesi nella club house dei “Pirati”

In foto, tratta dalla pagina Facebook ufficiale del Rugby Etruschi Livorno, la club house del "Tamberi" casa dei "Pirati"

La club house del “Tamberi” di via Russo, il quartier generale dei Pirati, è stata vittima del quarto furto nel giro di pochi mesi; secondo furto a distanza di appena dieci giorni dal precedente. Ignoti, coperti da cappuccio – peraltro immortalati dalle telecamere: si tratterebbe di due persone, un ragazzo ed una ragazza – sono entrati in piena notte nel locale per provare a portar via oggetti. Al di là del danno materiale, quello che colpisce è la vigliaccheria di questi individui, che vanno a colpire l’opera di volontariato di sportivi veri.

