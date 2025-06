Quattro arresti per spaccio grazie alle segnalazioni su YouPol

Arrestati quattro giovani di origini tunisina di 21, 22, 26 e 27 anni in due distinti servizi: uno in Venezia e uno in un locale. Decisive le segnalazioni dei cittadini livornesi tramite l'app della polizia

Nel giro di pochi giorni la polizia ha tratto in arresto, in due distinti servizi, 4 cittadini di origini tunisine per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Decisive, si legge nel comunicato stampa, sono state le segnalazioni fatte dai cittadini livornesi attraverso l’app YouPol. Le segnalazioni hanno riguardato la Venezia e un locale.

Per quanto riguarda il quartiere Venezia gli investigatori della Squadra Mobile sono entrati in azione lunedì trovando un soggetto in possesso di 13 involucri di cocaina per un totale di 6 grammi. La perquisizione è stata estesa anche all’interno dell’abitazione dove è stato trovato un secondo soggetto anch’esso in possesso di sostanza stupefacente: altri sei grammi suddivisi in 12 involucri. All’interno dell’appartamento è stato poi rinvenuto e sottoposto a sequestro denaro in contante per quasi tremila euro, oltre a diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. I due soggetti, di 26 e 27 anni, sono stati portati alle Sughere.

Per quanto riguarda il locale, la polizia ha notato dapprima un uomo sopraggiungere nei pressi dell’esercizio commerciale con il proprio scooter per poi fare il suo ingresso accompagnato da un tunisino. All’interno del locale, un secondo tunisino gli ha ceduto, dietro compenso di 20 euro, quelli che gli agenti avrebbero di lì a poco accertato essere 3 grammi di hashish. Le immediate perquisizioni dei due tunisini all’interno del locale, estese anche alle rispettive dimore, hanno permesso di rinvenire altri 80 grammi di hashish circa, oltre a 7 grammi di cocaina suddivisi in quattordici involucri ed un centinaio di euro in contanti. I due tunisini, rispettivamente di 22 e 21 anni, sono stati portati alle Sughere. Per la gravità accertata, si legge nel comunicato stampa, il questore di Livorno ha disposto la sospensione dell’attività commerciale per un periodo di 7 giorni, ai sensi dell’art. 100 TULPS, atteso che le conseguenze criminose accertate avrebbero potuto riverberarsi negativamente sul mantenimento dell’ordine e la sicurezza pubblica. Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà farli ritenere colpevoli.

Condividi:

Riproduzione riservata ©