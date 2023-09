Quattro etti di droga in casa e vino di pregio rubato a due futuri sposi

Arrestati due stranieri conviventi, un 37enne tunisino e una 36enne romena, che detenevano un notevole quantitativo di cocaina. In casa anche 24 bottiglie di vino di pregio: 5 di queste erano le bomboniere di due futuri sposi

Nella notte tra il 28 e il 29 settembre scorso, i militari della Compagnia Carabinieri di Livorno, hanno arrestato due stranieri conviventi, un 37enne tunisino e una 36enne romena, che detenevano un notevole quantitativo di cocaina, verosimilmente diretta all’illecito mercato di droga delle piazze livornesi.

Il 37enne, con precedenti specifici, era stato individuato in centro, nei pressi dell’ingresso di un palazzo incontrare e confabulare con due connazionali. All’avvicinarsi dei militari, i tre hanno tentato inutilmente la fuga, venendo bloccati. Sebbene l’immediata perquisizione personale non avesse fatto emergere nulla di illegale, in considerazione delle circostanze del controllo, dell’atteggiamento sospetto dell’uomo, confermato dalla tentata fuga, nonché dei suoi precedenti, i carabinieri hanno deciso di approfondire gli accertamenti. Il 37enne ha provato a negare di abitare in zona, non avendo una residenza a Livorno ma, grazie ad un’approfondita conoscenza del territorio, i militari hanno individuato l’appartamento in cui era di fatto domiciliato insieme alle 36enne.

La perquisizione dell’immobile ha permesso di rinvenire 365 grammi di cocaina nascosti nella camera da letto. Sebbene la donna abbia provato a negare di conoscere l’esistenza della sostanza, i carabinieri hanno contestato che il cassetto dove era occultata la droga era in uso ad entrambi e conteneva altresì parte del denaro. Altro denaro, per un totale di 8.630 euro in banconote di vario taglio, è stato rinvenuto in ulteriori due punti della camera da letto mentre in un altro ambiente della casa sono stati trovati anche 53 grammi di hashish e tre bilancine elettroniche di precisione.

Nel corso delle attività sono state rinvenute 24 bottiglie di vino di pregio, tra le quali alcune di un noto marchio labronico e champagne. Proprio su 5 bottiglie di vino francese, erano fissate dei confetti con il nome di novelli sposi, lasciando presupporre una provenienza illecita. I carabinieri sono rapidamente risaliti all’enoteca presso la quale era state acquistate e quindi alla futura sposa che ha confermato di aver subito il furto delle bomboniere del suo imminente matrimonio, tra le quali quelle per i testimoni.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro ed i militari hanno proceduto all’arresto della coppia. Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria livornese, l’uomo è stato accompagnato alle Sughere mentre la donna è stata destinata agli arresti domiciliari con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti – in concorso – ma dovranno rispondere anche del reato di ricettazione.

Nel corso dell’udienza presso il Tribunale di Livorno, il Giudice ha disposto la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare del carcere per il 37enne.

