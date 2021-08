Quattro furti in poche ore: due negozi, casa e supermercato

Dall'appartamento dopo aver forzato la porta d'ingresso e aver rovistato in tutte le stanze i ladri hanno asportato soldi in contanti e vari monili in oro. Sopralluoghi dei carabinieri

Quattro i furti registrati dai carabinieri il 4 agosto. Il primo in una pizzeria del centro dove i ladri si sono introdotti forzando la porta sul retro per poi asportare circa 100 euro di fondocassa. Il secondo furto è stato consumato ai danni di un negozio di giocattoli: qui ignoti utilizzando una pietra hanno sfondato la parte inferiore della porta d’ingresso in plexiglass e una volta all’interno del negozio hanno creato disordine asportato alcuni oggetti e il fondo cassa, il tutto da quantificare. Terzo episodio in zona Cavour dove i malviventi sono entrati in un appartamento forzando la porta d’ingresso. Dopo aver rovistato in tutte le stanze hanno asportato soldi in contanti e vari monili in oro, per una valore complessivo da quantificare. Infine da un supermercato in centro un uomo di circa 35 anni ha asportato alcune bottiglie di vino per poi allontanarsi in scooter.