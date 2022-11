Quattro incendi durante la notte, un cane non ce l’ha fatta

Nella foto Svs e vigili del fuoco sul Romito

Quattro interventi in una notte per altrettanti incendi. Sul Romito il bilancio di un camper in sosta andato a fuoco è una persona lievemente intossicata, soccorsa dalla Svs, un cane salvato e un altro purtroppo deceduto

Nottata impegnativa per i vigili del fuoco di Livorno. Alle 23.45 un incendio ha interessato dei ripetitori in via delle Cateratte; alle 4.30 circa un incendio ha coinvolto un mezzo pesante con il rimorchio carico di carta in sosta in via salvatore Orlando, la motrice è andata distrutta; alle 05.00 invece è stato un camper in sosta in via del Littorale zona Calafuria ad essere colpito da un incendio: il bilancio è di una persona lievemente intossicata, un cane salvato e un altro purtroppo deceduto; alle 5.20 circa un altro incendio in via Masi dietro la stazione ha coinvolto una centralina elettrica. Sono in corso indagini per stabilire le cause dei roghi.

