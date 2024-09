Raffica di controlli: due persone arrestate, 6 denunciate e 5 segnalate

Tre uomini, tra 44 e 73 anni, denunciati per essere stati trovati in possesso, senza giustificato motivo, in piazza Dante e via dei Condotti Vecchi, rispettivamente di due coltelli a serramanico con lama di 10 e 12 cm e di una spranga di ferro di 69 cm. In via Tozzetti e in viale di Antignano due automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza. Un arresto per spaccio in via Garibaldi e uno per evasione. Infine quattro soggetti, tra i 17 e i 38 anni, e un quinto di 54 anni segnalati come assuntori di stupefacenti tra piazza Sforzini, corso Mazzini, viale Italia e piazza Garibaldi

Durante un controllo in piazza Garibaldi, i carabinieri hanno sorpreso ed arrestato un 39enne di origini africane dopo aver ceduto, con la collaborazione di un connazionale 54enne, 57 gr di marijuana ad un 50 nordafricano. All’esito della successiva perquisizione personale sono stati rinvenuti in suo possesso ulteriori 2 dosi di cocaina per 2 grammi di peso, 11 grammi di hashish e 115 euro in banconote di vario taglio, verosimile provento dello spaccio delle predette sostanze. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e per l’acquirente è scattata la segnalazione alla Prefettura. In ragione della sua condotta, il 54enne è stato denunciato in stato di libertà per spaccio di sostanze stupefacenti.

Tre uomini, di età compresa tra i 44 e i 73 anni, sono stati denunciati per porto di oggetti atti ad offendere per essere stati trovati in possesso senza giustificato motivo, in piazza Dante e via dei Condotti Vecchi, rispettivamente di due coltelli a serramanico con lama di 10 e 12 cm e di una spranga di ferro di 69 cm.

Sul fronte della sicurezza stradale e della prevenzione degli incidenti del fine settimana due automobilisti sono stati denunciati perché risultati avere un tasso alcolemico doppio rispetto al limite consentito, ovvero 1 gr/l, all’esito di controllo alla circolazione stradale, rispettivamente in via Tozzetti e in via di Antignano. Oltre alla denuncia, ai due è stata immediatamente ritirata la patente di guida.

Nel corso del servizio è stata data inoltre esecuzione ad una ordinanza di aggravamento di misura cautelare a carico di un 44enne livornese. L’uomo, già agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, qualche giorno fa si era reso irreperibile nel proprio domicilio ad un controllo dei carabinieri, per poi essere ritrovato a casa di una conoscente. Dopo averlo tratto in arresto e tradotto in carcere, i carabinieri hanno segnalato la condotta inducendo il Giudice ad inasprire la misura a suo carico, aggravata dagli arresti domiciliari al carcere.

Sempre nel medesimo contesto ulteriori quattro soggetti, di età compresa tra i 17 e i 38 anni, sono stati segnalati ai competenti uffici della Prefettura di Livorno quali assuntori di stupefacenti poiché sorpresi in possesso di hashish e marijuana, destinate all’uso personale, per un totale complessivo di 22 gr, sottoposte a sequestro. I controlli sono stati effettuati in piazza Sforzini, corso Mazzini, viale Italia e piazza Garibaldi.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

