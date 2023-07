Ragazzina colpita da un pallino

Intervento di una volante per calmare la situazione. Sono in corso approfondimenti. La minorenne, trasportata al pronto soccorso per le escoriazioni riportate, ha avuto una prognosi di tre giorni

Una minorenne tra i 10 e i 14 anni nella serata del 30 giugno è stata colpita da un pallino di pistola ad aria compressa. L’episodio ha acceso gli animi ed è stato necessario l’intervento della polizia. Sono in corso approfondimenti. Al momento la pistola ad aria compressa non è stata trovata. La minorenne, trasportata al pronto soccorso per le escoriazioni riportate, ha avuto una prognosi di tre giorni.

Condividi: