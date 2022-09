Raid nel parcheggio: una decina di auto saccheggiate

Nelle foto in pagina alcune auto danneggiate e prese di mira dai ladri nel parcheggio sotterraneo di Porta a Mare

di Giacomo Niccolini

Brutta sorpresa per una decina di proprietari di auto che nella mattina hanno trovato le loro macchine danneggiate e saccheggiate all’interno del parcheggio sotterraneo di Porta a Mare.

Vetri rotti e, per la maggior parte, soltanto spiccioli trafugati dagli abitacoli o poco altro. In totale circa dieci le autovetture visitate dai ladri che hanno agito, verosimilmente, nella notte tra martedì 13 e mercoledì 14 settembre contribuendo così ad un amaro risveglio per i proprietari dei mezzi a quattro ruote.

Sul posto sono stati chiamati i carabinieri del Nucleo Radio Mobile i quali hanno raccolto tutti gli indizi utili, tra cui le immagini delle telecamere di sorveglianza, per poter risalire il prima possibile ai responsabili del gesto.

