Raid nella notte in un parcheggio: 12 auto danneggiate

Nella foto l'auto della polizia intervenuta la mattina di venerdì 13 gennaio in via dei Fanciulli in seguito alla chiamata di alcuni proprietari delle auto depredate

Il furto con danneggiamento si è consumato nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 gennaio all'interno di un parcheggio privato di via dei Fanciulli in zona Cavour-Cairoli

di Giacomo Niccolini

Sono dodici le auto danneggiate nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 gennaio all’interno di un parcheggio privati di via dei Fanciulli, zona Cairoli-Cavour. A fare l’amara scoperta, la mattina di venerdì intorno alle 8,30, alcuni proprietari delle macchine che, recandosi al lavoro hanno trovato la propria autovettura danneggiata e depredata (per la maggior parte spiccioli o poco più). I danni sono relativi ai vetri spaccati dai malviventi per poi intrufolarsi dentro gli abitacoli e razziare il razziabile.

Sul posto è intervenuta una volante della polizia che ha effettuato il sopralluogo interpellando i proprietari dei mezzi danneggiati per la maggior parte già presenti sul posto. Si tratta di un parcheggio privato di pertinenza di uno stabile in via dei Lanzi. Il parcheggio è protetto da un cancello con apertura automatica. Ancora da capire chi possa essersi introdotto e come possa averlo fatto. Al lavoro gli agenti della polizia che hanno richiesto le immagini di sicurezza delle telecamere della zona per poter risalire quanto prima all’identità e alla modalità dei ladri entrati in azione.

