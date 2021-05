Raid notturno nella sede di Anpana. “Molti danni, rubato quasi niente”

Porte rotte, ante sradicate e armadi danneggiati. I ladri erano probabilmente alla ricerca di soldi contanti che, però, non sono riusciti a trovare

Mediagallery

“Danni solo danni, rubato quasi niente”. Scrivono così dalla pagina Facebook dell’associazione Anpana (Associazione Nazionale Protezione Animale Natura e Ambiente) di Livorno del presidente Franco Fantappiè a causa di un raid notturno, tra lunedì 24 e martedì 25, messo a segno nella sede di via Mastacchi (foto tratte dalla profilo social ufficiale).

“Solo adesso riusciamo a mettere insieme un pensiero umano – si legge sulla bacheca – questa notte sono entrati nella nostra sede, che in anni eravamo riusciti ad attrezzare riuscendo anche a formare un archivio/magazzino quasi decente. Ebbene questa mattina tutto buttato all’aria, tanti danni, rubato quasi niente”.

Come si vede nelle foto pubblicate in pagina sono molti i danneggiamenti e gli oggetti lasciati in disordine nei locali. Porte rotte, ante sradicate e armadi danneggiati. I ladri erano probabilmente alla ricerca di soldi contanti che, però, non sono riusciti a trovare.