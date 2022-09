Raid notturno sulle auto in sosta

Nelle foto inviate dai nostri lettori i vetri delle auto rotti in via Buonarroti e via Bonamici

Ancora una volta un raid notturno sulle auto in sosta parcheggiate in strada. Dopo il recente avvenimento all’interno del parcheggio di Porta a Mare e dopo i danni rinvenuti alle macchine lungo gli scali Olandesi questa volta la zona colpita è quella di via Buonarroti e via Bonamici in zona via Redi-Villa Maria.

Sono sicuramente più di quattro le autovetture che, la mattina di mercoledì 28 settembre, hanno registrato i vetri rotti per mano di vandali-ladri alla ricerca di qualche spicciolo o poco più. Nella foto in pagina uno dei mezzi a quattro ruote visitati nella notte dai malviventi.

