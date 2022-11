Raid sulle auto in sosta in pieno centro

Nella notte tra sabato 12 e domenica 3 infatti, come si vede dalle foto pubblicate in pagina, sono stati rotti i vetri di alcune auto parcheggiate nella due vie ai fini di saccheggiare quello che vi era all'interno

Brutto risveglio per alcuni residenti della zona via Cambini-via Borsi. Nella notte tra sabato 12 e domenica 3 infatti, come si vede dalle foto pubblicate in pagina, sono stati rotti i vetri di alcune auto parcheggiate nella due vie ai fini di saccheggiare quello che vi era all’interno: pochi spiccioli per la maggior parte dei casi. Sempre più spesso, purtroppo, notizie di questo tipo trovano spazio sulle pagine del nostro quotidiano come a raccontare di una malsana abitudine che sta sempre di più prendendo piede nella nostra città

Condividi: