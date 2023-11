Rapina a mano armata in una sala slot

Rapina in una sala slot a nord della città. Secondo la ricostruzione dei carabinieri è avvenuta intorno alle 01:30 della notte scorsa ad opera di un gruppo di persone, una delle quali armata di pistola, travisate e vestite di abiti scuri. Dopo la rapina il gruppo si sarebbe allontanato in auto verso via Firenze in direzione nord. Da quantificare il bottino.

