Rapina ad un anziano: gli strappa la collana e scappa

La vittima della rapina, un livornese di 76 anni, ha gridato immediatamente "al ladro" per cercare di far intervenire i passanti ma il malvivente è riuscito a far perdere le sue tracce

Sul posto sono intervenute due volanti della polizia i cui agenti hanno subito avviato le indagini per risalire quanto prima all'autore del gesto

Si è avvicinato alle sue spalle e, spintonandolo, è riuscito a strappargli la collana d’oro che portava al collo per poi scappare via veloce facendo perdere le sue tracce. E’ questo quanto è accaduto in via Ernesto Rossi la mattina di giovedì 17 settembre intorno alle 11,30. La vittima della rapina, un livornese di 76 anni, ha gridato immediatamente “al ladro” per cercare di far intervenire i passanti ma il malvivente è riuscito a far perdere le sue tracce.

Per fortuna non è stato necessario l’intervento di alcuna ambulanza nonostante lo shock iniziale per la violenza e il furto subito. Sul posto sono intervenute due volanti della polizia i cui agenti hanno subito avviato le indagini per risalire quanto prima all’autore del gesto.